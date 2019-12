Soares foi a Chaves apurar o FC Porto e acabar com o sonho flaviense

O FC Porto está na final four (final a quatro) da Taça da Liga. A equipa portista foi este domingo vencer a Chaves, por 4-2 e assim garantir um lugar na fase final da prova. Portistas apuram-se pela terceira vez consecutiva para a fase final de uma prova que nunca conquistaram.

Apesar de o empate servir para o apuramento, os dragões entraram forte no jogo e não deram qualquer hipótese à equipa flaviense, a quem apenas a vitória interessava. Ao intervalo o FC Porto já vencia por 3-0, com dois golos de Soares, aos oito e 16 minutos, e um de Marega, aos 26'.

Com o jogo decidido, a fase final da partida teve alguma emoção, com o Chaves a marcar dois golos, por Platiny (78') e André Luís (84'), e o FC Porto um, através de Luis Díaz (80').

Com o triunfo, o FC Porto venceu o grupo D com nove pontos e vai defrontar na final four, que se vai disputar em Braga entre 21 e 25 de janeiro, o Vitória de Guimarães, vencedor do grupo B.

No outro jogo, o Sporting de Braga, que venceu o grupo A com nove pontos, vai defrontar o Sporting, vencedor do grupo C.

Sérgio Conceição continua invicto na Taça da Liga (12 jogos, 8 vitórias, 4 empates - sem contar com desfecho de desempates por penáltis), enquanto treinador do FC Porto e confessou mais uma vez que a Taça da Liga é um objetivo para esta época.

