Simeone desesperado para que João Félix mudasse de posição. Veja o vídeo

Atlético Madrid empata com Granada no regresso de João Félix

João Félix entrou a apenas quinze minutos do fim no empate de sábado do Atlético Madrid no terreno do Granada (1-1), em jogo da 14.ª jornada da liga espanhola, mas ainda assim teve tempo para protagonizar uma falha de comunicação com o treinador Diego Simeone.

O canal espanhol Movistar+ divulgou algumas imagens das tentativas frustradas do técnico argentino em ver o avançado português seguir as suas instruções, que passavam pela mudança do ex-benfiquista para o corredor direito após a entrada de Darío Poveda.

Nada que tivesse afetado o relacionamento entre treinador e jogadores, uma vez que Simeone teceu elogios a João Félix na conferência de imprensa de antevisão ao jogo desta terça-feira com a Juventus, para a Liga dos Campeões. "João Félix está connosco há pouco tempo, lesionou-se há um mês e não pudemos contar com ele. Precisamos dele porque é diferente, tem características que não temos no plantel. Com a sua humildade, trabalho e vontade de melhorar como no primeiro dia vai continuar a crescer porque tem muito talento", frisou o argentino.