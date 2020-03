Silas lança campanha solidária e vai entregar 5000 máscaras a hospital

Jorge Silas, ex-treinador do Sporting, espera ter até ao final do dia desta sexta-feira ou, o mais tardar, no sábado, 5000 máscaras de proteção para entregar ao Hospital Garcia de Orta, em Almada, distrito de Setúbal.

Silas foi confrontado com as dificuldades sentidas pelos profissionais de saúde no combate à pandemia da Covid-19 e lançou mãos à obra, recorrendo ao facto de poder chegar a algumas pessoas e apelar à ajuda de todos. "O mais importante são os profissionais que podem ajudar as pessoas", referiu à agência Lusa o antigo treinador do Belenenses SAD e do Sporting, em relação aos problemas com que as estruturas de saúde se podem debater.

O contacto com uma enfermeira amiga da mulher, com um pedido de ajuda, não deixou Silas indiferente e foi através de alguns contactos e com o recurso às redes sociais, ao Instagram e ao Twitter, que lançou o apelo. "Estou a tentar conseguir 5000 máscaras para fazer face a este pedido dos enfermeiros do Hospital Garcia de Orta, em Almada. Já consegui encontrar as máscaras e já encomendei pessoalmente 500, quem quiser ajudar, por favor mande mensagem privada", escreveu na quinta-feira.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Já nesta sexta-feira tinham sido muitos os amigos do futebol, entre os quais também o médio do Rio Ave Tarantini, mas também anónimos, que se disponibilizaram a transferir dinheiro para que Silas pudesse fazer as encomendas.

A encomenda das 5000 já foi feita, e adiante que alguma parte do dinheiro em falta para se atingir o número inicialmente previsto. "No hospital há poucas máscaras, têm uma por turno", revelou que espera que o número mínimo que lhe foi pedido consiga transformar-se numa ajuda concreta para os profissionais de saúde.

Em todo o processo, o treinador insiste que não quer ser protagonista, nem dizer aos outros o que devem fazer, mas sente que é hora de ajudar. "Muitos amigos têm ajudado, alguns colegas meus, pessoas que jogaram comigo, e anónimos, através das redes sociais - hoje percebi que tinha de ativar as mensagens privadas. Já tive várias respostas", acrescentou. Apesar da entrega da encomenda já estar prevista, o apelo de Silas continua com via aberta nas suas redes sociais, para quem quiser contribuir.