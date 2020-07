Sérgio Conceição: "Tive 80 jogos muito felizes, 12 com azia e oito em que ninguém me aturou"

O técnico tem consciência das dificuldades que esperam a equipa para este jogo, mas esclarece que a vitória é o único cenário que quer ver no último jogo no estádio do Dragão esta época.

"Vamos apanhar uma equipa que está confortável na tabela classificativa. Pelos números e pelo que vejo, têm a dinâmica de jogo bastante consistente. Nos últimos 14 jogos só têm uma derrota. Isso diz bem o nível da equipa", começou por referir Sérgio Conceição, que acredita que vai encontrar uma equipa "fresca, motivada e tranquila".

"Sei que vamos encontrar uma equipa fresca. Os nove jogadores que costumam ser titulares e não jogaram com o Paços de Ferreira estarão frescos. Espero um bom jogo", disse ainda.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O treinador dos 'dragões' cumpriu o 100.º jogo no comando do FC Porto no jogo em que conquistou o título nacional. Sérgio Conceição desvalorizou o número, mas salientou as vitórias. "Sobre os 100 jogos, tive 80 jogos muito felizes, 12 com azia e tive oito que ninguém me aturou. Foi muito difícil. Para mim todas as vitórias são muito importantes", admitiu.

Questionado sobre o facto poder fazer uma gestão da equipa a pensar na Taça de Portugal, e tendo em conta que o título nacional já foi conquistado, Sérgio Conceição recusou esse cenário e falou em seriedade.

"Eu não sou nada dessas coisas, de gestão, de premiar. Obviamente que poderá haver uma ou outra mudança, mas tem a ver com o jogo, com a perspetiva que tenho em relação aos jogos que faltam, mas não de falta de seriedade. Tendo em conta o que eu sou, ao rigor que tenho, àquilo que são os meus jogadores e ao que estão habituados. Defrontamos equipas que merecem todo o respeito do mundo, como é o caso do Moreirense e do Braga. Entraremos fortes, com o intuito e o espírito que o FC Porto teve antes do jogo com o Sporting", referiu.

Quanto à continuidade no comando técnico dos dragões, Conceição disse hoje que "não lhe apetece" falar sobre o assunto, referindo que "isso não é uma questão importante neste momento, dias depois de o presidente portista, Pinto da Costa, frisar a vontade de manter o treinador.

O técnico lembrou que tem contrato com o clube até 2021, mas não se alongou em comentários, chegando mesmo a pedir aos jornalistas presentes para não especularem sobre o seu futuro. "Eu estou cá agora. Tenho que fazer três jogos mais e tenho contrato. Isso não é uma questão importante neste momento. Não comecem já a dizer que está na dúvida e não sei que mais... Não me apetece falar dessas coisas, é um estado de espírito", afirmou.

O FC Porto, que já assegurou o título nacional, recebe, pelas 21.15 de segunda-feira, no Estádio do Dragão, o Moreirense, oitavo, com 43 pontos, em jogo da 33.ª penúltima jornada da I Liga.