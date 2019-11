Sérgio Conceição: "Não chamo jovens para ficar bem na fotografia"

Fábio Silva, Romário Baró, Diogo Leite, Diogo Costa e Bruno Costa têm sido jogadores utilizados por Sérgio Conceição. Mas não é para ficar bem na fotografia. "Eu olho para a competência dos jogadores, independentemente de terem 18, 17, 35 anos. Para mim, importante é a qualidade, a forma como se apresentam no que quero para os treinos, tem a ver com essa qualidade individual, técnica, perceber o que queremos para a equipa, serem jogadores competitivos, com atitude forte e isso é que são as respostas que procuro", explicou o técnico defendeu, esta quarta-feira, na Suíça, na antevisão ao duelo com o Young Boys.

"Acho que os jovens que eu aposto não é para ficar bem na fotografia, mas merecem jogar, este ano mais do que no ano passado e há dois anos, mas faz parte do percurso e da evolução, do conhecimento dos jogadores. Tenho acompanhado o Diogo Leite, Diogo Queirós que não está connosco porque está emprestado, Diogo Costa, Bruno Costa, Fábio [Silva], miúdos dos sub-19 que são chamados aos treinos da equipa principal. Estamos em permanente comunicação com a equipa B, sub-19 e toda a formação do FC Porto", justificou, sem revelar se vai manter a aposta de Diogo Costa na baliza.

O treinador do FC Porto disse já ter decidido se opta pelo português ou por Marchesín, mas não revelou a escolha.

A obrigação de vencer o Young Boys para aspirar a poder continuar na Liga Europa não assusta Sérgio Conceição:"Num clube como o FC Porto, se não houver essa pressão, faço questão de criá-la. A minha forma de ser é competitiva. A pressão faz parte do nosso dia-a-dia. Todos os pontos são importantes e amanhã sabemos da responsabilidade de que temos, do que é a história do FC Potro e sabemos que temos que dar mais e melhor."

Quanto ao Young Boys: "É uma equipa que tem dado uma resposta boa no campeonato e que na Europa ganhou aqui 2 jogos. É uma equipa forte fisicamente, com jogadores incrivelmente capazes, de bom nível. O nosso grupo é bastante competitivo, equilibrado, qualquer uma das equipas pode lutar pelo 1º lugar. A nós cabe-nos fazer melhor do que nas últimas duas saídas. Isso tem a ver com a eficácia ofensiva e com sermos mais eficazes defensivamente."

E mudar o rumo dos últimos jogos. "Tivemos muitas oportunidades na Holanda, 2 ou 3 na Escócia que se tivéssemos marcado a história seria diferente. E depois defensivamente cometemos erros que normalmente não cometemos. Temos que ser mais eficazes para poder ganhar o jogo amanhã, que é essencial para nós", defendeu Sérgio Conceição.

Pepe entre os 22 convocados

O central português Pepe integra a comitiva de 22 jogadores do FC Porto para a Suíça. O central saiu lesionado do jogo na Escócia com o Rangers, que o FC Porto perdeu por 2-0 e falhou os jogos da seleção e os dois últimos do FC Porto devido a uma distensão muscular numa coxa.

Fora do grupo para a Suíça ficaram Zé Luís e Romário Baró, os outros dois jogadores que constavam no boletim clínico do clube azul e branco.

Lista dos 22 jogadores que integraram a comitiva:

Guarda-redes: Marchesín, Diogo Costa e Mouhamed Mbaye.

Defesas: Pepe, Diogo Leite, Marcano, Alex Telles, Wilson Manafá e Mbemba.

Médios: Bruno Costa, Luis Díaz, Loum, Matheus Uribe, Tecatito Corona, Danilo, Saravia, Otávio e Sérgio Oliveira.

Avançados: Aboubakar, Marega, Soares e Fábio Silva.