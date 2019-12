Sérgio Conceição fala dos incidentes no Jamor: "Não agredi"

Treinador do FC Porto falou pela primeira vez do que se passou no intervalo do jogo com o Belenenses SAD.

Dragões gastam as pilhas na primeira parte e deixam dois pontos no Jamor

O treinador do FC Porto falou esta noite, pela primeira vez, da confusão no túnel do Jamor, no intervalo do jogo com o Belenenses SAD, no início do mês.

Questionado, em entrevista ao canal 11, sobre se agrediu alguém, Sérgio Conceição foi taxativo: "Não agredi". O técnico portista admite que houve tensão com Pedro Ribeiro, treinador do Belenenses SAD, mas sem agressões. "Houve tensão no intervalo do jogo, claro que houve, entre mim e o treinador do Belenenses. Naquilo que foi o lance do penálti sobre o Corona, em que ele disse que houve falta na origem desse lance e eu estava a dizer que o golo deles foi mão. Descemos as escadas, houve alguma confusão verbal, mas depois fui rápido até ao balneário", afirmou o técnico portista.

Sérgio Conceição disse ainda que não comentou este caso até agora porque não comenta "rumores".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os incidentes entre Sérgio Conceição e Pedro Ribeiro levaram o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a abrir um inquérito ao ocorrido no intervalo da partida, que acabou com um empate a uma bola. Se algum dos treinadores for acusado de agressão a punição pode ir dos 22 aos 273 dias de suspensão.