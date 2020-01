Sérgio Conceição desvaloriza jejum de vitórias em casa do Moreirense

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, desvalorizou o facto de a sua equipa não vencer em Moreira de Cónegos há quatro épocas (três empates e uma derrota), na antevisão da visita ao Moreirense, marcada para esta sexta-feira às 21.15 horas, em jogo a contar para a 16.º jornada da I Liga.

"É normal que se olhe para a estatística, mas eu estou mais preocupado com a equipa do Moreirense. É um desafio difícil que temos pela frente. Olhando para todos os pormenores, estamos mais preocupados com isso do que com o histórico", assumiu, destacando que pela frente terá um adversário que "tem feito um campeonato interessante, principalmente em sua casa".

"É uma equipa que fez muitos pontos em casa. Trocou à pouco tempo de treinador, ele organiza muito bem a sua equipa, e dá muita consistência às suas equipas no que diz respeito à defesa. O último jogo em Paços de Ferreira mostrou que é uma equipa que também gosta de jogar, de assumir o jogo. Cabe-nos contrariar essa dinâmica para conseguir ganhar o jogo", acrescentou o treinador portista.

Questionado sobre a razão pela qual os dragões não terem conseguido vencer em Moreira de Cónegos nas últimas quatro épocas para o campeonato, Sérgio Conceição destacou que "a dimensão do campo pode ser um dos fatores". "É o relvado mais pequeno da Liga, talvez. Ganhámos para a Taça uma vez e empatámos duas vezes para o campeonato. A verdade é que não conseguimos por um ou outro motivo, houve também uma ou outra arbitragem menos feliz naquele estádio. Mas estamos sujeitos a isso. O que temos a fazer é ser mais eficazes, e isso não tem só a ver com os golos. Também temos de ser fortes defensivamente", assumiu.

O técnico reafirmou que em face do castigo de Marcano e da lesão de Pepe, Diogo Leite e Mbemba serão os titulares no eixo da defesa, algo que anunciou logo no domingo no final do clássico com o Sporting. "Senti vontade de dizer naquela altura que jogavam para transmitir a confiança que tenho neles. Não tenho como duvidar. Baseio-me muito no trabalho diário e tenho confiança total", frisou.

Questionado sobre uma declaração do presidente Pinto da Costa, que esta semana disse que Sérgio Conceição era o treinador mais parecido com José Maria Pedroto que o FC Porto teve, disse: "Vejo essas declarações com agrado porque vocês sabem a minha admiração pelo presidente e pelo senhor Pedroto. É uma honra e uma grande responsabilidade. Não gosto nada disso, o presidente às vezes prega-me umas partidas jeitosas. São pessoas que tenho como ídolos, duas referências do nosso clube, as maiores talvez. Por isso fico encolhido nesse sentido e nem sei o que dizer."

Sobre a possibilidade de o FC Porto ir ao mercado para reforçar a equipa, voltou a dizer que tem "um plantel que dá garantias". "Importa falar nos jogadores que cá tenho e num ou noutro jovem que possa subir à equipa principal", adiantou. Nesse sentido, explicou que o empréstimo de Bruno Costa ao Portimonense tem a ver com o facto de o médio "precisar de minutos e de ter uma nova experiência para vir ao cima a enorme qualidade que tem". O técnico admitiu ainda que o jovem Vítor Ferreira "pode a curto-prazo integrar a equipa principal".

A terminar, Sérgio Conceição voltou a falar da vitória sobre o Sporting em Alvalade. "Foram três pontos importantes, mas não passa disso. Vou confidenciar uma coisa: acho que foi dos jogos menos conseguidos da minha equipa, dentro dos jogos ditos grandes. Olhámos para a forma como defendemos e atacamos e cometemos erros que não são normais, mas o importante foi o resultado. Contudo, a exibição não nos deu nenhuma moral extra. Há muita coisa a melhorar e nós tentámos passar isso aos jogadores", explicou.