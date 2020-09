Rúben Dias transferido para o Manchester City por 68 milhões

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Benfica informa que "chegou a acordo com o Manchester City para a alienação da totalidade dos direitos do jogador Rúben Dias", pelo montante de 68 ME, que poderá ascender a 71,6 ME "dependente da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva do Manchester City".

O vice-campeão nacional de futebolindica que "o referido acordo está dependente da celebração de contrato de trabalho desportivo do jogador com o Manchester City".

O defesa central, de 23 anos, formado nas camadas jovens do Benfica, vai encontrar no Manchester City, treinado pelo espanhol Pep Guardiola, dois jogadores internacionais portugueses, o defesa João Cancelo e o avançado Bernardo Silva.

Otamendi contratado por 15 milhões

Na sequência da transferência de Rúben Dias para o Manchester City, o Benfica assegurou a contratação do argentino Nicolás Otamendi, que vem do clube de Manchester por 15 milhões de euros , anunciou também o clube lisboeta.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Benfica informa que "chegou a acordo com o Manchester City para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador Nicolás Otamendi" pelo montante de 15 ME, dependente "da celebração de contrato de trabalho desportivo com o jogador e da realização de exames médicos".