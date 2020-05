Ronaldo volta a jogar a 20 de junho. Liga italiana autorizada a regressar

A Série A italiana vai ser retomada no dia 20 de junho. A decisão foi tomada esta quinta-feira após uma reunião, por videoconferência, entre Vincenzo Spadafora, o ministro dos desportos, federação, liga, jogadores, treinadores e árbitros. Assim sendo, Cristiano Ronaldo vai mesmo voltar a jogar ainda esta época.

"A reunião foi muito útil agora que a Itália está regressar ao normal, o futebol também tem de ser retomado", afirmou Spadafora, após a reunião que durou cerca de uma hora, na qual foi apresentada a aprovação das autoridades sanitárias relativamente ao plano de contingência apresentado pela federação italiana (FIGC).

"Se a curva dos contágios mudar e o campeonato for forçado a parar novamente, a FIGC garantiu-me que existe um plano B, que passa por um playoff, e um plano C, que é aquilo que determinar a classificação", acrescentou o ministro.

Há, no entanto, a possibilidade de as meias-finais da Taça de Itália serem realizadas ainda antes, mais concretamente nos dias 13 e 17, com os jogos da segunda mão Nápoles-Inter Milão (1-0, na primeira mão) e Juventus-AC Milan (1-1).

A Série A foi suspensa no final de fevereiro devido ao covid-19, que teve um grande impacto no norte de Itália, onde se registou o epicentro da pandemia que causou inúmeras vítimas.

A Juventus, de Cristiano Ronaldo, lidera o campeonato com 60 pontos, mais um que a Lazio e mais seis que o Inter Milão, que no entanto tem um jogo em atraso.