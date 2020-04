Ronaldo visitou Museu do Nacional e recordou passagem pelo clube

Martunis, o sobrevivente do tsunami, leiloa camisola de Ronaldo para ajudar vítimas do Covid-19

Recordar é viver e fez Ronaldo feliz esta quarta-feira. O jogador da Juventus não escondeu o sorriso numa visita ao Museu do Nacional da Madeira, clube de onde saiu para o Sporting com 12 anos. O capitão da seleção nacional está a cumprir quarentena na ilha que o viu nasceu há 35 anos desde o dia 8 de março e tem treinado no Estádio da Choupana.

Esta quarta-feira, CR7 aproveitou para visitar o museu do clube insular, tendo ficado a conhecer a secção dedicada à sua passagem pelo clube. O jogador da Juventus assinou mesmo o livro de honra do emblema madeirense e atirou: "É sempre bom estar de volta a casa."

As imagens da presença de Ronaldo foram partilhadas pelo Nacional no Instagram, com a seguinte mensagem "Cristiano Ronaldo visitou recentemente o museu do clube, onde teve oportunidade de ver os troféus e conhecer a seção dedicada à sua passagem pelo Nacional, assinando ainda o livro de honra. Uma visita marcante para o melhor do Mundo, que fez questão de assinalar hoje esse momento na sua conta oficial no Instagram: 'É sempre bom estar de volta a casa' assumiu Cristiano. Ao que nós respondemos: 'És sempre bem-vindo na tua casa, Cristiano'."