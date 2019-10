Ronaldo veste a pele de Joker e brinca ao Halloween

Horas depois de ter marcado o golo que deu a vitória à Juventus no jogo com o Génova (2-1), Cristiano Ronaldo mascarou-se para brincar ao Hallowen (dia das bruxas).

O clube partilhou um vídeo nas redes sociais onde se pode ver um jogador a passear mascarado do vilão dos comics Joker pelo centro de treinos da Juventus, esta quinta-feira, e desafiou os adeptos a descobrir quem era o jogador disfarçado. Ronaldo até deu uma pista ao terminar o vídeo com a sua tradicional comemoração após marcar golo.

O português partilhou o vídeo no seu Instagram.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ronaldo costuma brincar ao Hallowen. Em 2018, Ronaldo e a namorada, Georgina Rodríguez, partilharam uma fotografia com os filhos vestidos a preceito para celebrar o tradicional feriado americano, conhecido em Portugal como o dia das bruxas.

Depois, já no centro de treinos da equipa de Turim, voltou a mascarar-se.

Em 2016, quando ainda estava no Real Madrid também se mascarou com o seu amigo Miguel Paixão. O português aparece vestido com uma capa, várias perucas, uma máscara de vampiro e presas nas mãos com uma mensagem a desejar aos seus seguidores um "Feliz Dia de Halloween".