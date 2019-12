"Classe mundial". Os elogios de Matuidi ao gesto de Ronaldo

Ronaldo consola crianças que fugiram do terremoto na Albânia (vídeo)

Durante o jogo da Juventus com a Udinese (esta tarde de domingo), houve um gesto que passou despercebido à maioria dos adeptos presentes no estádio e também aos espetadores. Ronaldo podia ter usado a braçadeira de capitão, mas ofereceu-a Matuidi, aparentemente seguindo um estatuto de antiguidade.

A braçadeira começou no braço de Bonucci, mas este foi substituído por De Ligt ao minuto 76, e entregou-a Gonzalo Higuaín. Só que aos 80 minutos o argentino saiu para a entrada de Douglas Costa e resolveu dar a braçadeira de capitão a Cristiano Ronaldo. Foi então que o português decidiu respeitar a hierarquia dos mais antigos no plantel e colocá-la no braço de Matuidi.

O francês fez questão de revelar isso ao mundo nas redes sociais. "Classe mundial. Obrigado por esta honra, Cristiano", disse o francês da Juventus no Twitter.

O jogador com mais anos de Juventus em campo era Buffon, mas o guarda-redes saiu para o PSG na época passada estando de regresso este ano... tendo perdido, aparentemente, o estatuto de jogador mais antigo do clube.