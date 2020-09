Ronaldo marca e Juventus entra a ganhar no campeonato

A Juventus, campeã italiana de futebol, entrou a ganhar no regresso da Série A, com Cristiano Ronaldo a marcar um dos golos na vitória, por 3-0, sobre a Sampdoria.

No Estádio Allianz de Turim, o internacional português voltou a rubricar uma exibição em grande, com um golo e ainda uma assistência, sendo decisivo para o bom arranque da Juve , agora treinada pelo antigo internacional italiano Andrea Pirlo, em direção ao tão ambicionado 10.º título consecutivo.

O marcador abriu aos 13 minutos, através de Dejan Kulusevski, jovem internacional sueco, com a assistência a pertencer a 'CR7'. Kulusevski, transferido do Parma, fez o seu primeiro jogo oficial pelo campeão e foi logo colocado a titular, na frente do ataque.

O 2-0 só chegou aos 78 minutos, marcado pelo central Leonardo Bonucci, um dos três italianos que Andrea Pirlo resolveu colocar no 'onze' da casa, no seu primeiro jogo oficial como técnico da equipa. O bom trabalho de Cristiano Ronaldo teve o seu prémio aos 88 minutos, com o golo que assinou a passe do galês Ramsey.

Cerca de mil espetadores assistiram nas bancadas ao jogo, numa pequena abertura das regras sanitárias do combate à pandemia de covid-19.

A Juventus está na frente do campeonato, a par de Génova, Nápoles e Fiorentina, que também ganharam na primeira ronda. A liderança é do Génova, por diferença de golos, já que venceu por 4-1 o Crotone.

O Nápoles também entrou forte e bateu o Parma, de Bruno Alves, por 2-0, e no sábado a Fiorentina tinha vencido o Torino por 1-0.