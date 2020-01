Ronaldo chega aos 200 milhões de seguidores no Instagram

Juventus quer renovar com Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo na equipa do ano da UEFA. Liverpool em maioria

Cristiano Ronaldo atingiu esta quarta-feira (29 janeiro) mais uma marca de relevo e não foi no relvado: chegou os 200 milhões de seguidores no Instagram e decidiu comemorar o feito com um vídeo onde mostra a sua "jornada" - desde o rapazinho franzino que começou a jogar futebol na ilha da Madeira, até aos vários prémios que foi arrecadando ao longo da carreira.

No filme, Ronaldo surge com os vários equipamentos das equipas que representou, mas também a família - a mãe, os filhos e Georgina -, momentos dos treinos e até a cantar. Numa das imagens Cristiano Ronaldo posa ao lado de Nelson Mandela.

"Uau 200 milhões! Obrigada a cada um de vós por me acompanharem nesta jornada", escreveu o futebolista da Juventus em agradecimento aos fãs.