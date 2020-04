Ronaldinho grava vídeo na prisão e envia mensagem à família de um polícia detido (com vídeo)

Ronaldinho Gaúcho continua detido no Paraguai e parece estar a ambientar-se. No final de tarde de domingo fez um vídeo na penitenciária, em Assunção, e deixou uma mensagem à família do recluso, Pablo César Moraez, um dos nove policias acusados de dar proteção a traficantes de droga no norte do Paraguai.

"Olá a todos aí, família Moraez. Estou aqui com o meu companheiro, o meu avançado Pablo. E, bom...joga muito bem. Estamos juntos! Em breve, vamos jogar outra vez juntos", disse o brasileiro, sorridente e admitindo que estavam bem.

O ex-internacional está preso desde o dia 6 de março por falsificação e uso de documentos de identificação. Há mais de um mês detido no país sul-americano aguarda por uma decisão judicial, que já recusou a liberdade condicional e son fiança por duas vezes.