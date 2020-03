Ronaldinho dá show na prisão: cinco golos e seis assistências (veja o vídeo)

Ronaldinho. Futebol, dívidas, crimes ambientais e detenção no Paraguai

Ronaldinho Gaúcho, que está detido no Agrupamento Especializado da Polícia Nacional do Paraguai, em Assunção, é o recluso mais famoso da prisão. E na sexta-feira teve a oportunidade de participar num jogo de futsal entre os detidos, alinhando na equipa de Fernando González Karjallo, ex-presidente do Sportivo Luqueño, que também está preso.

Pois bem, o craque brasileiro, já retirado dos relvados, provou que quem sabe nunca esquece. E foi o grande destaque do jogo, marcando cinco golos e dando seis assistências na vitória da sua equipa por 11-2.

Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Roberto Assis estão em prisão preventiva, na sequência de alegada adulteração de passaportes e falsificação de documentos.

Na quinta-feira, os advogados de Ronaldinho e do irmão pediram a libertação de ambos, mas o Tribunal de Recurso manteve a prisão preventiva ratificada na terça-feira pelo juiz Gustavo Amarilla, que considerou "existir perigo de fuga de ambos".