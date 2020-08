Ronald Koeman: "Messi tem contrato e quero-o na minha equipa"

Ronald Koeman assinou esta quarta-feira contrato com o Barcelona para as duas próximas temporadas e foi apresentado no Camp Nou, onde deixou bem claro que está "orgulhoso" por treinar o clube onde viveu os melhores anos como jogador e no qual entrou na história como marcador da conquista da primeira Liga dos Campeões.

O técnico de 59 anos, que em 2005-06 orientou o Benfica, deixou claro que o objetivo é "trabalhar forte, fazer mudanças para recuperar o prestígio" do Barcelona, recentemente abalado pela eliminação da Champions com uma goleada de 8-2 frente ao Bayern Munique.

Um dos temas quentes na Catalunha tem sido a possibilidade de Lionel Messi deixar o clube. Koeman disse desconhecer esse processo, mas mostrou ter ideias bem claras quanto ao argentino. "Não sei se tenho de convencê-lo a ficar. É o melhor jogador do mundo e quero tê-lo na minha equipa. Messi ganha jogos, tem contrato com o Barcelona e oxalá continue mais anos aqui", frisou.

Sem querer falar em contratações, Ronald Koeman assumiu que irá "analisar o plantel e perceber quais as posições em que é preciso melhorar". Questionado sobre a possível contratação do médio holandês Van de Beek, admitiu tratar-se de "um jogador muito bom".