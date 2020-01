Rogério Alves pede mais elementos e adia decisão sobre assembleia destitutiva

Rogério Alves, presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting, ainda não decidiu o pedido de assembleia extraordinária pedida pelo movimento Dar Futuro ao Sporting, para levar a votos a destituição dos atuais órgãos sociais. O dirigente leonino pediu mais elementos para tomar uma decisão.

"A Mesa da Assembleia Geral do Sporting Clube de Portugal vem por este meio informar que os serviços analisaram os aspetos formais do requerimento, tendo apurado um total de 383 sócios subscritores válidos que correspondem a 1365 votos. Previamente à apreciação final do teor do requerimento foram hoje solicitados alguns esclarecimentos aos requerentes. Uma vez obtidos esses esclarecimentos será proferida uma decisão, a qual será tornada pública", comunicou o clube esta terça-feira.

Os rostos do movimento, António Delgado e Carlos Mourinha, entregaram as as assinaturas necessárias para o efeito no dia 7 de janeiro. Os sócios que integram o movimento estão descontentes com a gestão do atual presidente e vão reagir a este pedido de novos elementos ainda esta terça-feira (22.30).

Depois de o pedido lhe chegar às mãos, Rogério Alves analisou se o mesmo cumpria todas as condições estatutárias necessárias. Foi preciso avaliar se as assinaturas totalizavam pelo menos 1000 votos, pedidos pelos estatutos, e se a justa causa invocada tinha cabimento legal. Um processo delicado que deixou dúvidas...

Esta já não é a primeira vez que a ameaça de uma Assembleia Geral extraordinária destitutiva paira sobre Alvalade. Foi assim que os últimos dois presidentes (Godinho Lopes e Bruno de Carvalho) acabaram por deixar o clube.