Rio Ave goleia nas Aves e sobe ao 5.º lugar (Veja os golos)

O Rio Ave subiu este domingo ao quinto lugar da I Liga, em igualdade pontual com o Famalicão, depois de vencer no terreno do Desp. Aves, por 4-0.

O iraniano Mehdi Taremi abriu o marcador aos 21 minutos na transformação de um penálti, tendo o segundo golo surgido no início da segunda parte graças a um autogolo de Bruno Morais. Os vilacondenses fecharam as contas da partida por Tarantini (78') e por Diego Lopes (90'+2) na transformação de outro penálti.

Com este resultado os avenses continuam no último lugar do campeonato, a dois pontos do Portimonense (penúltimo) e a quatro da zona de manutenção.