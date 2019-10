Prova da elite mundial de surf parada por falta de ondas

A decisão da Liga Mundial de Surf sobre o recomeço do Meo Rip Curl Pro vai ser tomada pelas 08:00 de quarta-feira, com o possível início da ação agendado para as 08:35, anunciou esta segunda-feira a organização.

O campeonato da elite mundial de surf cumpriu no domingo na Praia dos Supertubos, em Peniche, os oitavos de final das provas feminina e masculina, marcados pela eliminação do líder Gabriel Medina devido a uma polémica interferência feita na bateria contra o compatriota Caio Ibelli.

Mas o brasileiro campeão em título, que ocupa o primeiro lugar do ranking mundial, pediu à WSL a reavaliação dessa decisão, considerando que houve um "erro" por parte dos juízes na atribuição da prioridade para apanhar uma onda.

Ainda não é conhecida a resposta da entidade que gere os principais circuitos de surf feminino e masculino do mundo ao pedido de Medina.

Mesmo que Medina avançasse para os 'quartos' na Praia dos Supertubos, já não poderia festejar o título mundial em Portugal, uma vez que o seu rival Filipe Toledo, o número dois do mundo, já tinha assegurado a passagem aos quartos de final, pelo que a entrega do título mundial tinha ficado automaticamente adiada para Pipeline, no Havai.

Também o sul-africano Jordy Smith (n.º 3) avançou na competição, tal como o brasileiro Ítalo Ferreira (n.º 4), o norte-americano Kolohe Andino (5.º) e o japonês Kanoa Igarashi (6.º), aumentando a pressão sobre Medina.

Nos 'quartos', Jordy defronta Andino no primeiro heat, Toledo terá pela frente Kanoa, Caio Ibelli tem encontro marcado com o compatriota Peterson Crisanto e Ítalo enfrenta o australiano Jack Freestone.

Do lado feminino, as surfistas que aspiram à conquista do título mundial passaram todas no domingo aos quartos de final da prova do circuito mundial de surf em Peniche, mantendo a perseguição à líder Carissa Moore, que também se qualificou.

A havaiana Carissa Moore, a única que se pode sagrar campeã do mundo já na etapa portuguesa do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL), defronta a francesa Johanne Defay, na terceira bateria.

Antes, a norte-americana Caroline Marks enfrenta a australiana (sete vezes campeã do mundo) Stephanie Gilmore, e a australiana Sally Fitzgibbons compete com a brasileira Tatiana Weston-Webb. Na quarta bateria, a norte-americana Lakey Peterson (número dois do mundo) vai surfar contra a australiana Nikki Van Dijk.