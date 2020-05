Projeto para secção de eSports em clubes de futebol vale prémio

Adriano Fernandes, mestre em Gestão Desportiva no Instituto Superior da Maia, foi o vencedor da II edição do Centro de Estudos da Fundação do Futebol - Liga Portugal, que premiou projetos ligados à ciência e à tecnologia ao serviço do futebol.

O trabalho vencedor teve como base a "Aplicação de uma secção de eSports num clube desportivo", tendo o autor sido premiado com dois mil euros e um estágio remunerado na Liga Portugal com a duração de seis meses.

Em segundo lugar ficou Nuno Aguiar Branco, aluno da Pós-Graduação de Comunicação no Futebol Profissional da Liga Portugal e licenciado em Gestão de Marketing no IPAM, com o trabalho "Conceito SmartWay" valendo-lhe 1500 eurs e um estágio remunerado de seis meses na Ernst & Young. Rafael Ribeiro Santos, licenciado em Direito, com pós-Graduação em Direito Judiciário e mestre em Direito dos Contratos e da Empresa, completou o pódio com o trabalho "Responsabilidade Civil em Eventos Desportivos: a ponderação da (i)licitude e o seguro desportivo obrigatório", tendo sido premiado com mil euros e um estágio remunerado na SABSEG, também por seis meses.

Este projeto, cujas candidaturas estiveram abertas até 21 de fevereiro, é destinado a estudantes atuais e ex-alunos do ensino superior, com o objetivo de divulgar estudos e/ou trabalhos de investigação e de desenvolvimento tecnológico entre stakeholders do futebol e público em geral, e contou com o apoio da EY, da SABSEG e da FADU (Federação Académica do Desporto Universitário).