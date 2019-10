Bernardo Silva coloca Portugal em vantagem (1-0). Veja o golo

Como o futebol do Luxemburgo mudou e a seleção é tratada com mais respeito

16'- GOLO DE PORTUGAL. Marca Bernardo Silva, após uma jogada de insistência e assistência de Nélson Semedo.

Fernando Santos volta a apostar na dupla Cristiano Ronaldo/João Félix no ataque, eles que já jogaram juntos a titulares em duas ocasiões, diante da Suíça, na Liga das Nações, e mais recentemente com a Lituânia. No meio-campo, perante a ausência forçada de William Carvalho, lesionado, o eleito foi João Moutinho.

Eis os onzes oficiais:

PORTUGAL: Rui Patrício; Nélson Semedo, Rúben Dias, Pepe e Raphaël Guerreiro; Danilo, João Moutinho, Bruno Fernandes e Bernardo Silva; Cristiano Ronaldo e João Félix.

LUXEMBURGO: Moris; Bohnert, Gerson, Chanot, Carlson, Jans; O. Thill e Leandro Barreiro; Rodrigues, V. Thill e Turpel.