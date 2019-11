Portugal e mais quatro podem carimbar o apuramento nesta quinta-feira

Depois de Bélgica, Itália, Rússia, Polónia, Ucrânia e Espanha se terem apurado para o Euro 2020 nos jogos de qualificação de outubro, faltam preencher as últimas 14 vagas diretas no Campeonato da Europa, além de definir as 16 que em março vão disputar playoffs para apurar as quatro derradeiras seleções apuradas para o torneio, que se vai realizar em 12 cidades de outros tantos países.

A lista de equipas qualificadas poderá engrossar já esta quinta-feira, com Portugal, Inglaterra, República Checa e Turquia a poderem carimbar já o apuramento.

Para tal, no caso da equipa das quinas, terá de bater a Lituânia no Algarve e esperar que a Sérvia não vença em casa o Luxemburgo. No Grupo B, só a Ucrânia tem o lugar assegurado no Euro 2020.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No Grupo A, basta a República Checa vencer na receção ao Kosovo para que tanto os checos como Inglaterra se qualifiquem. Se tal não se verificar, os ingleses sempre podem bater Montenegro em Wembley para festejar.

Também esta quinta-feira podem ficar definidos os apurados do Grupo H. Se a Turquia ganhar à Islândia em Istambul, tanto os turcos como a campeã mundial França podem abrir o champanhe. Porém, a seleção gaulesa só depende de si e recebe a Moldávia.

Sexta pode ditar estreia da Finlândia

Na sexta-feira poderá haver desenvolvimentos no Grupo D, com a possibilidade de Dinamarca e Suíça ultrapassarem a República da Irlanda, mas só os helvéticos poderão garantir o apuramento, caso vençam na receção à Geórgia e a Dinamarca não ganhe em casa a Gibraltar.

No Grupo F, Espanha já está qualificada e poderá receber a companhia da Suécia, caso a seleção nórdica vença no terreno da adversária direta Roménia.

No Grupo J, a Finlândia apenas precisa de empatar na receção ao Liechtenstein para garantir a primeira participação de sempre numa fase final de uma grande competição. À espera de um milagre estão Arménia e Bósnia, enquanto Itália está já qualificada.

Sábado também será um dia de decisões no Grupo C. Se a Holanda ganhar à Irlanda do Norte e a Alemanha pontuar na receção à Bielorrússia, tanto holandeses como alemães se apuram.

No Grupo E, a Croácia necessita apenas de empatar em casa com a Eslováquia para qualificar-se para o Euro 2020. Porém, eslovacos, Hungria e País de Gales vão estar na corrida até terça-feira.

No Grupo G, a Áustria está bem encaminhada para acompanhar a Polónia no apuramento para o Campeonato da Europa. Aos austríacos basta vencer a Macedónia do Norte em Viena. Macedónios, Eslovénia e Israel ficam à espera de um milagre.

No Grupo I, só se vai jogar para cumprir calendário: Bélgica e Rússia estão já apuradas.

13 participantes nos playoffs por apurar

Em virtude do desempenho de cada uma na Liga das Nações, há neste momento três seleções que já sabem que vão jogar os quatro playoffs de apuramento para definir as derradeiras vagas no Euro 2020: Escócia (Liga B ou C), Geórgia e Bielorrússia (ambas Liga D). Esta é uma novidade nas qualificações para fases finais e visa premiar os resultados obtidos nas quatro divisões da nova prova de seleções.

Portugal, Holanda, Inglaterra e Suíça têm o playoff da Liga A garantido, assim como Bósnia, Dinamarca, Suécia e Áustria na Liga B, Escócia, Noruega, Sérvia e Finlândia na Liga C e Geórgia, Macedónia do Norte, Kosovo e Bielorrússia na Liga D.

Porém, se a fase de qualificação terminasse hoje, o playoff da Liga A seria disputado por Suíça, Islândia, Bósnia e Gales; o da Liga B por Eslováquia, Irlanda do Norte, Escócia e Noruega; o da Liga C por Sérvia, Bulgária, Israel e Roménia; e o da Liga D por Geórgia, Macedónia do Norte, Kosovo e Bielorrússia.