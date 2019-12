Portugal conquista prata no Europeu de andebol em cadeira de rodas

A seleção portuguesa de andebol em cadeira de rodas terminou na segunda posição o Europeu, ao perder na final com a anfitriã Croácia, por 9-8, em Zagreb.

Este domingo, Portugal chegou a estar a vencer, por 4-1, e chegou ao intervalo com uma vantagem de 4-3, mas viu a Croácia passar para a frente do marcador perto do final.

O português Ricardo Queirós foi o melhor marcador da partida, com seis golos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Apesar do segundo lugar, foram uns verdadeiros campeões. Realço o esforço, a atitude e a superação que todos os atletas e equipa técnica deram nestes dias no Europeu que decorreu na Croácia. São estes exemplos que nos fazem mais fortes e com ainda mais vontade para continuar o trabalho", disse o presidente da Federação de Andebol de Portugal, Miguel Laranjeiro.

No encontro de atribuição do terceiro lugar, a Hungria venceu a Holanda, por 6-3.