Portugal campeão da Europa de futebol de praia pela sétima vez

A seleção nacional de futebol de praia sagrou-se este domingo campeã da Europa pela sétima vez no seu historial. Na quinta jornada da Superfinal da Liga Europeia 2020, na Nazaré, Portugal venceu a Suíça por 5-4 e arrecadou o segundo título consecutivo.

Léo Martins abriu o marcador para a equipa nacional no primeiro período, os suíços empataram logo de seguida, mas André Lourenço devolveu a vantagem aos portugueses.

No segundo período, Léo Martins fez o 3-1, mas a Suíça respondeu com dois golos, empatando assim a partida. Os comandados de Mário Narciso voltaram a marcar por Belchior, os helvéticos voltaram a bater o pé com mais um golo, mas nos instantes finais Léo Martins completou os eu hat trick e deu a vitória a Portugal, que assim junta o título europeu ao de campeão do mundo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A equipa das quinas terminou o torneio com quatro triunfos em quatro jogos, uma vez que já vencido França (7-0), Alemanha (4-1) e Ucrânia (4-2).