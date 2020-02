Póquer de Messi no dia em que os adeptos pediram demissão do presidente do Barcelona

O Barcelona recebeu e goleou neste sábado o Eibar, por 5-0, e assumiu à condição a liderança da liga espanhola com 55 pontos - o Real Madrid (53) só entra em campo mais logo, com uma deslocação ao campo do Levante. Uma tarde de contrastes em Camp Nou, no dia em que os adeptos pediram a demissão do presidente Josep Bartomeu e em que Messi deu um verdadeiro festival, coroando a sua exibição com quatro golos.

Messi, que não marcava há quatro jornadas, foi a grande figura da partida, ao apontar um póquer. O argentino começou o seu recital particular aos 14 minutos, com um grande golo - recebeu um passe de Rakitic, tirou vários adversários do caminho e fez de pé esquerdo o 1-0. Bisou aos 37', numa jogada individual concluída com um remate cruzado. E fez o terceiro ainda antes do intervalo. Perto do final ainda foi a tempo de marcar o seu quarto golo, após assistência do reforço Braithwaite (entrou aos 72' para o lugar de Griezmann), e Arthur fixou o resultado final em 5-0.

O português Nélson Semedo foi titular pelos blaugrana; Paulo Oliveira, do Eibar, viu o jogo do banco de suplentes. O Barcelona viu ainda dois golos anulados, um de Umtiti, por fora de jogo, aos 56 minutos, e outro de Arturo Vidal, pela mesma infração, aos 82'.

Veja aqui os golos de Lionel Messi.

O jogo ficou também marcado pelos protestos dos adeptos do Barcelona, que antes de a partida começar (e durante algumas paragens) pediram alto e bom som a demissão do presidente Josep Maria Bartomeu, num protesto que se estendeu por várias zonas do estádio.

Em causa estão as recentes notícias avançadas pela imprensa espanhola de que a direção teria contratado uma empresa de comunicação ( I3 Ventures) para colocar publicações no Facebook e no Twitter, através de perfis falsos, defendendo o atual presidente e atacando opositores, ex-jogadores e até atletas do atual plantel. Algo que o Barcelona tem desmentido, mas que alguns meios de comunicação espanhóis mantêm, tendo mesmo apresentado documentos a mostrar a ligação.

Os perfis dedicaram-se nos últimos tempos a atacar ex-presidentes como Joan Laporta ou Víctor Font, inimigos declarados de Bartomeu como o empresário Jaume Roures, ex-jogadores do Barcelona, como Pep Guardiola, Xavi Hernández ou Carles Puyol, e até mesmo membros da atual equipa do Barça, como Leo Messi ou Gerard Piqué.