Polónia garante presença no Europeu

A Polónia carimbou este domingo o passaporte para a fase final do Euro 2020 ao receber e vencer a Macedónia do Norte, por 2-0, em jogo do grupo G. Os polacos juntam-se assim a Bélgica, Itália e Rússia no lote de seleções já apuradas.

A jogar em Varsóvia, a Polónia sentiu muitas dificuldades, tendo apenas chegado ao triunfo nos últimos 16 minutos, com golos de Frankowski e Milik, ambos a beneficiar de assistências de Lewandowski. Refira-se que do lado dos macedónios o sportinguista Ristovski foi titular.

Por sua vez, a Áustria foi à Eslovénia vencer por 1-0, graças a um golo de Stefan Posch, que permite aos austríacos ficar a um empate, no dia 16 de novembro com os macedónios, de garantir o apuramento para a fase final.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No grupo C, Holanda e Alemanha deram passos importantes para a qualificação. Os holandeses foram à Bielorrússia vencer por 2-1, com dois golos de Winjnaldum, de nada valendo o golo de Dragun.

Por sua vez, os alemães apanharam um susto na Estónia quando Emre Can foi expulso aos 14 minutos com o resultado ainda em 0-0. Apesar de jogar em inferioridade numérica, a Alemanha acabou por chegar ao triunfo por 3-0, graças a dois golos de Gündogan e outro de Timo Werner.

Finalmente, no grupo E, a Croácia manteve a liderança apesar do empate 1-1 no País de Gales. Quando Vlasic abriu o marcador logo aos nove minutos parecia que os croatas iriam poder festejar o apuramento, mas Gareth Bale conseguiu o empate em cima do intervalo, que deixa os galeses ainda com hipóteses.

No outro jogo do dia, a Hungria subiu ao segundo lugar graças a um triunfo caseiro diante do Azerbaijão, por 1-0, com o golo a pertencer a Korhut. Os húngaros têm agora dois pontos de vantagem sobre a Eslováquia, mantendo-se estas duas seleções e o País de Gales na corrida ao apuramento, que a Croácia pode garantir a 16 de novembro quando receber os eslovacos.