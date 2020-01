Podence perto de se tornar no oitavo português do Wolverhampton

O Wolverhampton, clube da Premier League inglesa treinado por Nuno Espírito Santo, está na iminência de se tornar ainda mais português. De acordo com o jornal inglês The Telegraph, o atual sexto classificado da liga inglesa está interessado em Daniel Podence, avançado ex-Sporting que alinha no Olympiakos, da Grécia.

Segundo o The Telegraph, o jogador que representou o Sporting e rescindiu com o clube de Alvalade na sequência do ataque à Academia de Alcochete, pode mudar-se para o Wolverhampton a troco de cerca de 25 milhões de euros, numa transferência que está a ser intermediada pelo empresário Jorge Mendes.

A confirmar-se, Podence passa a ser o oitavo jogador português do plantel dos wolves, onde já alinham Rui Patrício, Rúben Vinagre, Bruno Jordão, Rúben Neves, João Moutinho, Pedro Neto e Diogo Jota. Além disso, na equipa técnica, o treinador Nuno Espírito Santo tem mais cinco adjuntos portugueses.