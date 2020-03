Pinto da Costa vai entregar lista na terça-feira

A lista de Pinto da Costa às eleições do FC Porto, marcadas para o dia 18 de abril, vai ser entregue na terça-feira, às 12.00, anunciou a comissão de apoio à recandidatura do atual presidente. Além da lista para a direção, serão também entregues as listas para a Mesa da Assembleia Geral, para o Conselho Fiscal Disciplinar e ainda uma lista para o Conselho Superior.

A comissão de apoio à recandidatura de Pinto da Costa cumpre assim a formalidade de apresentar a lista liderada pelo atual presidente, apesar de estar em cima da mesa um adiamento do ato eleitoral devido ao coronavírus e às limitações à livre circulação de pessoas, bem como a realização de eventos.

O carismático líder portista foi eleito pela primeira vez em 1982 e desde então tem liderado os dragões quase sem oposição. Desta vez o cenário é um pouco diferente e há três candidatos a candidato a presidente. José Fernando Rio, empresário e comentador do Porto Canal foi o primeiro a anunciar uma ida a votos, mas ainda não formalizou a candidatura.

Martins Soares, o médico que desafiou Pinto da Costa em 1988 e 1991, anunciou a candidatura, mas recuou e só admite agora ir às urnas numa lista de consenso e de oposição ao atual presidente. Também Nuno Lobo se mostrou disponível para ir a votos, mas tal como os outros ainda não formalizou a candidatura. Já João Rafael Koehler, que chegou a ser anunciado como rival de Pinto da Costa nas urnas, negou a intenção de ir a votos, apesar de se mostrar "muito preocupado" com o atual estado da nação portista.