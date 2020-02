Pepe e Marega com processos disciplinares por causa do clássico

José Manuel Meirim, presidente do Conselho de Disciplina, decidiu instaurar processos disciplinares aos jogadores Pepe e Marega na sequência de queixas apresentadas pelo Benfica por alegadas agressões destes jogadores a Taarabt, durante a primeira parte do clássico que opôs os encarnados ao FC Porto, no Estádio do Dragão, no dia 8 de fevereiro.

De acordo com o comunicado da Federação Portuguesa de Futebol foram instaurados processos sumários aos dois jogadores do FC Porto, que seguiram para a Comissão de Instrutores da Liga, que vai agora analisar os lances em causa e, eventualmente, ouvir os intervenientes, nomeadamente o árbitro Artur Soares Dias.

Recorde-se que esse FC Porto-Benfica da 20.ª jornada, terminou com a vitória da equipa de Sérgio Conceição por 3-2.