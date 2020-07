Pensou ter batido o record de Bolt nos 200 metros... mas só correu 185!

Noah Lyles pensava ter batido o recorde mundial dos 200 metros que ainda pertence a Usain Bolt.... mas não foi bem assim. Os Inspiration Games - formato virtual da etapa da Liga de Diamante - colocou em pista o francês Christophe Lemaitre, o holandês Churandy Martina e o norte-americano Noah Lyles.

Cada um numa pista e do respetivo país correram os 200 metros e Lyles venceu a prova com o impressionante tempo de 18.90 segundos. Ou seja, 0.29 segundos mais rápido do que o máximo de Usain Bolt. Ele, que tinha como melhor tempo 19.50 segundos, festejou incrédulo, assim como o mundo do atletismo.

O momento era histórico, afinal era o primeiro atleta da história a correr os 200m abaixo do segundo 19. Mas os especialistas desconfiaram e deu-se uma rápida investigação. Era preciso explicar tal marca e foi quando se percebeu que o atleta tinha corrido menos do que devia. O velocista de 22 anos foi colocado na pista errada e também no ponto de partida errado, o que o levou a correr menos 15 metros. Em vez dos 200m estipulados fez apenas 185.



"Não podem brincar com as minhas emoções desta forma. Colocarem-me na pista errada...", escreveu Lyles nas redes sociais não escondendo a frustração e atirando-se à organização do evento, depois de ser desclassificado e ficar sem o prémio de 8800 euros.

O recorde mundial dos 200m ainda é do já reformado Bolt, com 19, 19 segundos (2009).