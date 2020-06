Orlando City de Nani abre torneio da liga norte-americana com Inter Miami

MLS arranca este sábado com Nani e André Horta entre as estrelas

DN com Lusa

A competição, que reúne as 26 equipas da MLS, será disputada até 11 de agosto, com uma fase de grupos cujos resultados contarão para a temporada regular, interrompida em março, depois de apenas duas semanas de competição, por causa da covid-19.

No complexo da Disney World, uma vasta área de mais de 90 hectares com inúmeras instalações desportivas, hotéis e serviços, que também irá receber da NBA em julho, as equipas permanecerão concentradas e os jogadores sujeitos a um protocolo médico meticuloso.

Além de Orlando e Miami, integram o grupo A, o único com seis equipas, Nova York, Filadélfia Union, Chicago Fire e Nashville SC.

O atual campeão Seattle Sounders, FC Dallas, Vancouver Whitecaps e San Jose Earthquakes estão no grupo B, enquanto o C é composto por Toronto FC, New England Revolution, Montreal Impact, treinado pelo francês Thierry Henry, e DC United.

O grupo D inclui Real Salt Lake, Sporting Kansas City, Colorado Rapids e Minnesota United, o E reúne Atlanta United, FC Cincinnati, New York Red Bulls e Columbus Crew SC e o F é composto por Los Angeles FC, Los Angeles Galaxy, Houston Dynamo e Portland Timbers.

Os dois primeiros classificados de cada grupo e os quatro melhores terceiros avançam para a fase seguinte, disputada sob a forma de eliminatórias até à final. Em caso de empate no final do tempo regulamentar, as equipas avançam diretamente para os penáltis.

O vencedor deste torneio terá a garantia de competir na Liga dos Campeões da Concacaf 2021. No final desta competição, a liga norte-americana espera poder retomar a temporada regular nos estádios dos clubes, com um calendário reduzido.