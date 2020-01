Oficial: Gedson emprestado ao Tottenham até final da próxima época

Treinador do West Ham fala do interesse em Gedson Fernandes

Agora é oficial. Gedson Fernandes foi emprestado ao Tottenham pelo Benfica até ao final da próxima época, anunciaram esta quarta-feira os dois clubes. O acordo contempla ainda uma cláusula de opção de compra, adiantaram os spurs, que não revelaram o valor da possível futura transferência.

O jogador viajou nesta segunda-feira para Londres para realizar os habituais testes médicos, não tendo participado na sessão de trabalho do plantel benfiquista nesse dia. "Vão levantar-se questões sobre o mercado e vão ser muitas. Sabem o o que aconteceu no último mercado, falei sobre tudo e fica essa promessa. Hoje falo apenas dos jogadores que treinam connosco. O Gedson não treinou connosco", garantiu Bruno Lage, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Rio Ave, dos quartos de final da Taça de Portugal.

A chegada de Gedson Fernandes, 21 anos, vai resolver alguns problemas para Mourinho no meio-campo, já que o treinador português perdeu Moussa Sissoko por lesão e pode ainda ver o dinamarquês Christian Eriksen sair durante esta janela de transferências, pois está em final de contrato com os spurs.

O centrocampista, que vai vestir a camisola número 30, estreou-se pela equipa principal do Benfica em agosto de 2018, depois de ter feito quase toda a formação no emblema da Luz. Após um arranque a todo o gás na época passada ainda com Rui Vitória, o que lhe valeu a chamada à seleção nacional, perdeu espaço após a chegada de Bruno Lage ao comando técnico.

No total, o médio nascido em São Tomé leva 59 jogos e três golos pela equipa principal do Benfica, tendo contribuído para a conquista do campeonato na temporada transata depois de ter vencido os títulos nacionais de iniciados, juvenis e juniores de águia ao peito.