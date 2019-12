Oficial. Arteta é o novo treinador do Arsenal

É oficial. O espanhol Mikel Arteta, de 37 anos, é o novo treinador do Arsenal, sucedendo no cargo a Unai Emery, que deixou o clube há três semanas. A notícia já estava praticamente confirmada há alguns dias, mas só nesta sexta-feira se tornou oficial com um comunicado dos gunners. Arteta assinou um contrato válido por três anos e meio.

Arteta, que que era adjunto de Pep Guardiola no Manchester City, acabou por ser a escolha dos dirigentes do clube londrino, uma opção também tomada pela sua ligação ao clube, já que como jogador representou o Arsenal entre 2011 e 2016 - conquistou duas Taças de Inglaterra e duas Supertaças.

A missão do técnico espanhol, que ainda não vai orientar a equipa no jogo deste sábado com o Everton, será a de tirar o clube do meio da tabela - os gunners estão no 10.º lugar, com apenas 22 pontos somados.

"Estou muito honrado. O Arsenal é um dos maiores clubes do mundo. Vamos competir para vencer troféus, e isso ficou muito claro nas conversas que tive com os responsáveis do clube. Sabemos que temos muito trabalho pela frente, mas estou confiante de que vamos dar a volta. Sou realista o suficiente para dizer que isso não acontece da noite para o dia. Mas nesta equipa há qualidade e talento", referiu ao site oficial do clube.