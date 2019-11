O suspeito jantar que aponta Mourinho ao Arsenal

As notícias não são de agora, mas a história contada este domingo pelo Sunday Times vem reforçar a teoria de que José Mourinho pode estar muito perto de voltar ao ativo. O alegado destino é o Arsenal, de Londres, cidade onde o treinador português reside.

Segundo a edição de domingo do The Times, José Mourinho jantou na semana passada com Raul Sanllehi, o homem forte do futebol do Arsenal. Os gunners estão descontentes com o trabalho do espanhol Unai Emery, pois apesar do forte investimento feito na equipa do futebol, os resultados não os esperados. A equipa londrina é atualmente quinta classificada da liga inglesa e está há três jogos sem vencer - neste sábado empatou em casa com o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo.

Ainda de acordo com o The Sunday Times, Mourinho terá ficado impressionado com o projeto que lhe foi apresentado, e com os jogadores que eventualmente poderá ter à sua disposição, entres Aubameyang, Lacazette e Pépé.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O treinador português está sem clube desde dezembro, mês em que deixou o Manchester United na sequência dos maus resultados que a equipa vinha apresentando. Desde então, José Mourinho dedicou-se aos comentários de jogos de futebol e hoje integra a equipa da Sky Sports.

Nos últimos meses, o técnico de Setúbal foi apontado a vários clubes, do Dortmund ao Real Madrid, passando pelo Sporting e Olympique de Lyon. Mas a verdade é que continua sem clube, situação que de acordo com o semanário inglês pode ser alterada em breve, com o regresso à Premier League, onde já treinou o Chelsea e o Manchester United. Mas desta vez o destino pode ser o Arsenal.