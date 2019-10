Nem Cristiano Ronaldo, nem Messi. Mourinho escolhe outro para melhor de sempre

José Mourinho assumiu em declarações publicadas pelo site Livescore.com, que o melhor futebolista que viu jogar foi... Ronaldo, o antigo avançado brasileiro a quem chamavam de Fenómeno.

"Cristiano Ronaldo e Lionel Messi estão a ter longas carreiras e permanecem no top durante 15 anos. No entanto, se falarmos estritamente de talento e habilidade, ninguém ultrapassa Ronaldo", considera o treinador português, que se encontra sem clube desde que deixou o Manchester United em dezembro de 2018.

Mourinho justifica esta sua opção com aquilo que viu quando era treinador adjunto de Bobby Robson no Barcelona. "Quando ele estava connosco no Barça, percebi que era o melhor jogador que eu alguma vez tinha visto. As lesões mataram a sua carreira porque poderia ter sido ainda mais incrível. O talento que o Ronaldo tinha aos 19 anos era qualquer coisa de incrível", disse, lembrando um episódio que o marcou: "Em 1997, o Barcelona jogou com o PSG em Roterdão [final da Taça das Taças]. Ganhámos 1-0 com um golo do Ronaldo... Ele foi impressionante."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Veja aqui a exibição de Ronaldo que José Mourinho não esquece: