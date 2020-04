"Não falo mais de futebol. Assim deixo de aturar 'adiantados mentais' e 'atrasados mentais'"

Manuel Cajuda, treinador do Leixões, que tem sido muito crítico em relação às datas do regresso das competições neste cenário da pandemia do covid-19, decidiu não voltar a falar (e a escrever) mais de futebol enquanto esta situação se mantiver. O anúncio foi feito pelo próprio, neste sábado, através de uma mensagem no Facebook, onde diz que assim deixa de "aturar adiantados mentais e atrasados mentais.

"E de futebol não falo nem escrevo mais, até tudo isto (pandemia) passar. Assim deixo de aturar 'adiantados mentais' e 'atrasados mentais'. No Centro estará sempre a virtude, por isso vou colocar-me no meio das 'aspas' indicadas, portanto CALADO. Como cidadão, irei continuar a lutar pela minha saúde e também dos que comigo, fazemos o Povo. É um direito que a constituição me oferece. Saúde e Abraços", escreveu o treinador de 68 anos.

Em mensagens anteriores escritas nas redes sociais, Manuel Cajuda já se tinha mostrado muito crítico com os prazos adiantados pelos organismos para o retomar das competições: "Não entendo mesmo, como se pode definir uma data para o fim (da época), por parte da UEFA. Quando infelizmente, sem nada podermos fazer a não ser estar fechados em casa e que ao ligarmos a televisão, já nem nos conseguimos atualizar com o número de pessoas vítimas mortais desta desgraça que nos envolve a todos. Se ninguém vai para lado algum, sem saber onde está, como podem estes 'adiantados mentais' decidir o fim de algo sem saber quando começam (neste caso recomeçar). Santa Paciência! A minha opinião? Sim é recomeçar o quanto antes e acabar a época. Mas sempre em condições que não ponham a saúde dos praticantes em causa", escreveu no Facebook na quinta-feira.