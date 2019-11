Mourinho tem novo adjunto português que chega do Lille

"Estou entusiasmado". José Mourinho sucede a Mauricio Pochettino no Tottenham

"Bicos de pés", "estímulo" e "respeito". As reações à contratação de Mourinho

João Sacramento, de 30 anos, é o novo braço direito de José Mourinho, que esta quarta-feira assumiu o comando técnico do Tottenham. Trata-se de um técnico português que desempenhava as funções de adjunto há cerca de quatro anos no Lille.

Nascido em Barcelos, João Sacramento nunca trabalhou em Portugal, tendo tirado o curso de treinador no País de Gales, com passagens pelo Cardiff City (sub-15) e o Trefonen FC sempre como assistente, até que em 2013 foi convidado por Luís Campos, então diretor desportivo do Mónaco, para desempenhar as funções de observador, primeiro de Claudio Ranieri e depois de Leonardo Jardim.

Em 2017 seguiu para o Lille também com Luís Campos, onde foi assistente do argentino Marcelo Bielsa. João Sacramento chegou mesmo a orientar seis jogos da equipa francesa, por causa de uma viajem não autorizada de Bielsa ao Chile, que acabou por ditar a sua saída do cargo.

Além de Sacramento, que vai assim ocupar o lugar de Rui Faria, atualmente a treinar um clube do Qatar, Mourinho recrutou ainda no Lille o treinador de guarda-redes Nuno Santos, que irá substituir Silvino Louro, que de acordo com a imprensa inglesa, não irá continuar a fazer parte da equipa técnica de Mourinho.

Os restantes elementos do staff são o português Ricardo Formosinho (observador), o italiano Giovanni Cerra (analista) e o colombiano Carlos Lalin Novoa (preparador físico), que já trabalhavam com José Mourinho no Manchester United.