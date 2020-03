Mourinho revela melhor onze que treinou... veja quem ficou de fora

José Mourinho aceitou o desafio e revelou ao jornal Manchester Evening News qual o seu onze ideal composto por jogadores que orientou nos vários clubes que passou. A surpresa? Na equipa escolhida pelo Special One não há um único jogador do Manchester United, nem do Tottenham, o clube que treina atualmente.

O clube mais representado no onze ideal de Mourinho é o Chelsea, equipa inglesa que o treinador português orientou em duas ocasiões. E do Real Madrid só estão dois jogadores: Cristiano Ronaldo e Ozil.

José Mourinho não esqueceu a sua passagem pelo FC Porto, coroada com a conquista da Liga dos Campeões na temporada 2003-04. E por isso na sua equipa ideal há também um jogador português, o defesa central Ricardo Carvalho, que posteriormente treinou no Real Madrid.

Eis o onze ideal dos jogadores que José Mourinho treinou.

Petr Cech; Javier Zanetti, John Terry, Ricardo Carvalho e William Gallas; Claude Makelele, Frank Lampard, Mesut Ozil e Eden Hazard; Didier Drogba e Cristiano Ronaldo.