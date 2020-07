Mourinho perde em Sheffield e fica longe do apuramento europeu

José Mourinho está na iminência de falhar o apuramento do Tottenham para as competições da UEFA. Isto porque esta quinta-feira foi derrotado na visita ao campo do Sheffield United, por 3-1, caindo desta forma para o nono lugar da Premier League, quando faltam disputar seis jornadas. Isto porque os lugares de acesso à Liga Europa estão a sete pontos de distância.

Com Gedson Fernandes no banco de suplentes, o Tottenham viu-se em desvantagem aos 31 minutos, quando Sander Berge abriu o marcador. Os londrinos tiveram logo a seguir uma grande oportunidade para chegar ao empate, mas Harry Kane falhou um penálti.

O descalabro dos spurs surgiu na segunda parte, pois o Sheffield United aumentou a vantagem com dois golos marcados por Lys Mousset (69') e McBurnie, que deixava Mourinho à beira da goleada.

A derrota acabou por ser amenizada quando Harry Kane se redimiu do penálti falhado, finalizando um passe do sul-coreano Heung-Min Son para o 3-1 com que terminou a partida.

O Sheffield United confirmou a boa época que tem vindo a fazer e ultrapassou o Tottenham na tabela, alimentando ainda o sonho de alcançar um lugar europeu, uma vez que se encontra no sétimo lugar a sete pontos de Wolverhampton e Manchester United, que estão nas posições imediatamente acima.