Mourinho: "O que posso prometer? Paixão pelo meu trabalho e pelo clube"

José Mourinho vai ser esta quinta-feira, às 14.00, apresentado como novo treinador do Tottenham em conferência de imprensa. Mas nesta quarta-feira, dia em que já orientou o primeiro treino, deu uma entrevista ao site do clube londrino onde expressou algumas das suas ideias sobre o clube, deixando desde logo uma certeza. "Sabemos onde estamos e sabemos que esse não é o nosso lugar", referiu, em alusão ao atual 14.º lugar da equipa na liga inglesa.

O técnico português disse ainda que o Tottenham tem o melhor estádio e o melhor centro de treinos do mundo, e garantiu que vai apostar nos jovens valores do clube, elogiando o trabalho feito na formação dos spurs.

Aqui ficam as principais passagens da entrevista de Mourinho.

"Não posso estar mais feliz, e se não estivesse não podia estar aqui. O que posso prometer? Paixão, paixão real pelo meu trabalho, mas também paixão pelo clube. Foi assim durante toda a minha carreira e quero tentar, obviamente, dar alegrias a todos os que amam este clube."

É um privilégio quando um treinador vai para um clube e sente que existe paixão em torno da equipa. isto não são palavras de circunstância, e não as digo pelo facto de agora ser treinador do Tottenham. Eu sempre disse isto e repeti ao longo dos últimos quatro, cinco anos, mesmo na condição de adversário. Jogar contra o Tottenham no White Hart Lane era difícil, mas lindo. Era um dos sítios onde sentia maior paixão, mas também respeito. Sempre falei no potencial deste clube, da qualidade dos jogadores, do magnífico trabalho que fizeram. Gosto desta equipa e também dos jovens. Não há nenhum treinador do mundo que não goste de lançar jovens e potenciá-los. O problema às vezes é que estamos em clubes onde o trabalho não potencia os jovens jogadores. Mas pela história vê-se que a academia dfo Tottenham dá sempre jogadores com talento para a primeira equipa e por isso vou trabalhar com eles."

"Quando se diz que o Tottenham tem um estádio bonito... temos de de falar no melhor estádio do mundo, assim como o centro de treinos, que pode ser comparado aos americanos. E olhem que eu já estive em alguns dos melhores clubes. É impossível de comparar. E isso tem de nos deixar orgulhosos. Mas não só isso. Também as condições que temos para trabalhar."

"Sabemos onde estamos e sabemos que esse não é o nosso lugar. Temos de jogar jogo a jogo. Querer ganhar sempre o próximo jogo. E depois o outro, o outro e o outro até ao último. No final da época vamos ver onde vamos estar, mas tenho a certeza que vamos estar numa melhor posição do que agora."