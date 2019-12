Mourinho: "Derrota 7-2 com o Bayern? Proibi imagens desse jogo"

Há derrotas e derrotas. E para Mourinho há uma que nem na televisão deve ser repetida. Cerca de um mês e meio depois de ter sido goleado, em cada, pelo Bayern por 7-2, o Tottenham volta a enfrentar os bávaros. Confrontado com isso, José Mourinho, que na altura ainda não era treinador dos spurs, o português revelou que proibido a exibição de imagens dessa partida aos jogadores."Vi esse jogo um par de vezes com o meu staff e analisámos cada detalhe dele, mas proibi todas as imagens do jogo. Nem uma imagem dele para mostrar aos rapazes", confidenciou o técnico horas antes do embate com os alemães (esta quarta-feira, às 20.00, em Munique).

O treinador admitiu que vai poupar alguns jogadores:"Vamos ter um incrível número de jogos até ao final do ano e acho que é compreensível que façamos algumas alterações. Vamos dar oportunidades a outros jogadores."

Harry Kane, Dele Alli, Vertonghen e Aurier, por exemplo, não viajaram para a Alemanha."Acham que a nossa equipa vai ser a mesma sem Harry Kane? Não vai. Mas o Bayern também depende um pouco de Lewandowski. O treinador deles pensa de forma diferente. Eu deixei o Kane em casa, mas acho que o Lewandowski vai jogar. Mas se calhar ele pode lesionar-se e depois está indisponível para o fim de semana. Portanto até pode optar por não colocá-lo em campo", atirou o técnico, que se estreou na Champions pelos spurs com um triunfo heróico (4-2, depois de ter estado a perder) sobre o Olympiacos de Pedro Martins, na última jornada.

Com ambas as equipas apuradas, o Bayern já garantiu o primeiro lugar, com o Tottenham a passar em segundo.