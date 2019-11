Morreu Poulidor, o 'eterno segundo' do ciclismo

O antigo ciclista francês, Raymond Poulidor, morreu esta quarta-feira aos 83 anos.O ex-corredor estava hospitalizado desde 8 de outubro na cidade onde morava, Saint-Léonard-de-Noblat, na região de Limousin.

Conhecido pela alcunha do "eterno segundo" por nunca ter ganho o Tour, Poulidor foi atleta de alta competição durante 18 anos e esteve oito vezes no pódio da Volta a França, entre 1962 e 1976. Nunca vestiu a famosa camisola amarela. "Se a tivesse envergado, não se falaria tanto de mim passados estes anos todos, depois de ter acabado a carreira. Subi oito vezes ao pódio, mais do que qualquer um e tenho um grande historial. Mas o meu nome está ligado a ser o 'segundão", disse o francês, em entrevista à agência EFE, em julho de 2019.

Ficou também conhecido pela rivalidade lendária com o compatriota Jacques Anquetil, o primeiro a vencer cinco vezes o Tour, entre 1957 e 1964, e o belga Eddy Merckx, igualmente pentacampeão, entre 1969 e 1974.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo o Le Monde , Poulidor conquistou 189 vitórias, incluindo as provas de ciclismo Milão-San Remo (1961), La Flèche Wallonne (1963), Paris-Nice (1972, 1973), o Tour of Spain (1964) ou as sete etapas do Tour de France.