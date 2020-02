Morreu antigo treinador do Sporting e do Belenenses

O Casa Pia anunciou esta quinta-feira o falecimento de António Dominguez, antigo jogador e treinador do clube e ainda técnico adjunto do brasileiro Marinho Peres no Belenenses e no Sporting, durante as décadas de 1980 e 1990.

"O Casa Pia Atlético Clube lamenta informar o falecimento, aos 76 anos, do seu antigo futebolista e treinador António Dominguez, a cujos familiares e amigos manifesta toda a sua solidariedade e as maiores condolências", pode ler-se na nota divulgada pelo clube lisboeta.

Nascido em 29 de junho de 1943, António Luís Dominguez foi aluno da Casa Pia de Lisboa e jogou no Casa Pia na década de 1960, como defesa central, tendo posteriormente sido treinador da equipa casapiana em 1996/97 e 1997/98, na II Divisão B.

Foi adjunto do brasileiro Marinho Peres no Belenenses e no Sporting, tendo conquistado a Taça de Portugal de 1988/1989 pelo clube do Restelo, graças a uma vitória por 2-1 sobre o Benfica na final. Na época 1991/1992 chegou mesmo a assumir o comando da equipa principal do Sporting, em substituição de Marinho Peres, entretanto despedido a poucas jornadas do final da temporada, tendo por isso sido treinador principal em nove jogos dos leões.

O corpo de António Dominguez vai ser velado na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, em Miraflores, a partir do final da tarde desta quinta-feira.