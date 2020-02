Moreirense põe fim a série de quatro vitórias do Santa Clara (veja os golos)

O Moreirense regressou neste domingo às vitórias e pôs fim à série de quatro vitórias seguidas do Santa Clara na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer os açorianos por 2-1, em jogo da 22.ª jornada.

Em Moreira de Cónegos, Fábio Abreu deu vantagem à formação minhota, aos 15 minutos, Carlos Júnior empatou, aos 35, e Fábio Pacheco selou o triunfo do Moreirense, aos 74', depois de a expulsão de Rafael Ramos, aos 63', ter deixado os insulares em inferioridade numérica.

O Moreirense, que tinha empatado nas últimas duas jornadas e soma quatro jogos sem perder, subiu provisoriamente ao 10.º lugar, com 26 pontos, enquanto o Santa Clara permanece no oitavo, com 29.