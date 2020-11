Miguel Oliveira a abrir de KTM na Ponte 25 de Abril. Veja o vídeo

A Red Bull divulgou esta terça-feira um vídeo que mostra o piloto português Miguel Oliveira a conduzir a KTM Tech 3 que utiliza no MotoGP em plena Ponte 25 de Abril. O vídeo foi filmado no dia 29 de agosto e obrigou mesmo ao corte do trânsito durante alguns minutos.

O filme só agora foi divulgado, em vésperas do GP de Portugal, em Portimão, que se realiza neste fim de semana.

"Ver o sol a nascer na ponte com o barulho do motor da minha KTM é uma imagem que nunca vou esquecer!», disse Miguel Oliveira", disse o piloto português.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Além de ter passado pela Ponte 25 de Abril, Miguel Oliveira conduziu ainda a sua KTM no estaleiro da Lisnave e pelas estradas de Sintra.

O piloto português já admitiu que "é um sonho realizado" correr o Grande Prémio de Portugal de MotoGP, que este fim de semana se disputa no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

"Estou muito entusiasmado com esta última corrida [do campeonato do mundo de motociclismo de velocidade]. É um sonho tornado realidade correr em Portugal em MotoGP", disse Miguel Oliveira, em declarações divulgadas pela equipa Tech3, pela qual alinha o piloto português.

O português lamentou a ausência de público no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

"Infelizmente, não haverá público nas bancadas mas, mesmo assim, é bom conseguirmos terminar a temporada", frisou o piloto de 25 anos, que espera fazer "um resultado muito, muito bom" e "estar confortável com a mota desde sexta-feira [nos treinos livres]" de forma a ter "uma boa corrida de despedida da Tech3".

Na próxima época, o piloto natural de Almada, que chega a esta 14.ª e última prova da temporada no 10.º lugar, com 100 pontos, vai estar aos comandos de uma KTM da equipa oficial.

Na segunda temporada na categoria 'rainha', Miguel Oliveira subiu pela primeira vez ao pódio, com a vitória no Grande Prémio da Estíria, na Áustria, em 23 de agosto.

Oliveira já disputou dois Grandes Prémios de Portugal, ambos no Estoril, em 2011, no ano de estreia nas 125cc, tendo terminado no sétimo lugar, e, na última passagem do Mundial pelo país, no ano seguinte, quando acabou por desistir, devido a problemas mecânicos.