Messi critica Barcelona em defesa de Suárez: "Não merecias esta despedida"

A relação de Leo Messi com o Barcelona não é boa e o jogador argentino não perde uma oportunidade para lançar novas críticas. Agora comentou, de forma emocionada, a saída do avançado Luis Suárez para o Atlético de Madrid, criticando a forma como o clube da Catalunha dispensou o uruguaio.

"Merecias ter uma despedida por seres o que és: um dos jogadores mais importantes da história do clube, alcançando coisas importantes tanto no grupo como individualmente. E não que fizessem o que fizeram. Mas a verdade é que, nesta altura, já nada me surpreende", escreveu Messi no seu Instagram, onde publicou várias fotos em que surge junto a Luís Suárez, em diferentes momentos. Algumas das fotos incluem as duas famílias dos jogadores.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ver esta publicação no Instagram Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos. Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada. Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo. Uma publicação partilhada por Leo Messi (@leomessi) a 25 de Set, 2020 às 1:59 PDT

Ficou assim bem claro que o comportamento do clube com o companheiro e amigo Luis Suárez não agradou ao capitão do Barcelona, depois de neste verão ter estado perto de deixar Nou Camp. A forma como o clube comunicou ao uruguaio que não contava mais com ele, através de um telefonema do treinador Ronald Koeman, causou incómodo a Messi.

Recordando os bons momentos passados com Suárez em Barcelona, Messi admite que agora será estranho defrontá-lo como adversário: "Vai ser estranho ver-te com outra camisola e ainda mais será defrontar-te. Desejo-te tudo de bom nesse novo desafio. Gosto muito de ti. Até breve, amigo", comentou.

No verão, Messi manifestou a intenção de sair de Barcelona, onde está desde os 13 anos. Como o clube catalão não cedeu, o argentino de 33 anos teve de voltar ao trabalho mas disse que só o fazia para não se envolver numa querela judicial. O contrato do jogador com o Barcelona termina em 2021.