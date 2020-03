Rúben Amorim estreia-se com vitória a jogar contra nove (Veja os golos)

68' Golo do Sporting! Vietto marca de penálti, que castiga um braço de Afonso Figueiredo na área a cortar um cruzamento de Jovane Cabral

62' Golo do Sporting! Sporar de cabeça, a finalizar um bom cruzamento de Gonzalo Plata na esquerda. Está quebrada a resistência do Aves.

45+3 Luciano Vietto remata à barra, numa das raras vezes que os leões apanharam o Aves desequilibrado.

20' Luiz Fernando é expulso por acumulação de amarelos, ao travar um contra-ataque de Wendel. O Desp. Aves passa a tem apenas nove jogadores em campo.

11' Rúben Macedo foi expulso por uma entrada com os pítons na perna de Gonzalo Plata. Os avenses jogam agora com dez unidades.

Rúben Amorim aposta no sistema de três centrais, que já utilizara em Braga. Desta vez, tendo em conta a ausência de Luís Neto, por castigo, lança Tiago Ilori e promove o regresso de Mathieu, já recuperado de lesão, que integra o setor mais recuado, onde continua Coates.

Esta tarde fica marcada por mais uma manifestação de algumas centenas de adeptos sportinguistas no exterior do Estádio José Alvalade, que exigem a demissão do presidente Frederico Varandas.

Eis as equipas:

Estádio José Alvalade, em Lisboa

Árbitro: Manuel Oliveira (Porto)

Sporting - Luís Maximiano; Tiago Ilori, Coates, Mathieu (Francisco Geraldes, 46'); Ristovski (Rafael Camacho, 25'), Battaglia, Wendel, Marcos Acuña (Rosier, 78'); Gonzalo Plata, Sporar, Luciano Vietto

Treinador: Rúben Amorim

Desp. Aves - Beunardeau; Mato Milos, Oumar Diakhité, Jonathan Buatu, Ricardo Mangas, Afonso Figueiredo (Kevin Yamga, 76'); Rúben Oliveira, Estrela (Aaron Tshibola, 85'), Luiz Fernando; Rúben Macedo, Welinton Júnior (Zidane Banjaqui, 54')

Treinador: Nuno Manta Santos

Cartão amarelo a Luiz Fernando (12' e 20'), Francisco Geraldes (88'). Cartão vermelho a Rúben Macedo (11'), Luiz Fernando (20')

Golos: 1-0, Sporar (62'); 2-0, Vietto (68' gp)