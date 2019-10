Jogador italiano sofre assalto à mão armada em Turim

Marchisio e a mulher não ganharam para o susto quando quatro indivíduos armados o abordaram quando saía de casa, na terça-feira. O jogador italiano, que este época anunciou o adeus aos relvados, anunciou nas redes sociais que foi obrigado a entrar em casa sob ameaça de uma arma de fogo pelos ladrões que assaltaram a casa, que fica na cidade de Vinovo, nos arredores de Turim, levando dinheiro e joias.

Segundo a polícia da Itália, o assalto ocorreu por volta das 19.30 locais de terça-feira. As autoridades desconfiam que os criminosos conheciam bem o condomínio onde Marchisio vive, já que eram necessários códigos de acesso para entrar no local. Os assaltantes estavam encapuzados na hora do crime e, depois do roubo, fugiram num carro que os esperava do lado de fora.

Marchisio notificou a polícia imediatamente sobre o ocorrido. As autoridades ainda procedem à investigação, depois de examinarem as câmaras de segurança do condomínio, mas segundo a imprensa italiana trata-se de indivíduos que não possuem nacionalidade italiana.