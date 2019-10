Manifestações na Catalunha. Federação adia Barcelona-Real Madrid

O Barcelona e Real Madrid, inicialmente agendado para o dia 26 de outubro, vai ser adiado por decisão do Comité da Federação Espanhola de Futebol, após pedido da LaLiga (liga espanhola).

A decisão prende-se com a atual situação de violência na Catalunha. Para o dia do jogo está marcada uma manifestação para protestar contra as sentenças do tribunal naquele que é conhecido como o Procés - 12 independentistas foram condenados a prisão efetiva durante alguns anos (entre 9 a 13 anos).

A liga espanhola tinha sugerido uma troca de calendário, sugerindo que o jogo de dia 26 fosse no Bernabéu e não na Catalunha, jogando-se a segunda volta do campeonato em Barcelona no dia 1 de março. No entanto ambos os clubes recusaram a troca. Depois a Federação a sugeriu que el clásico fosse no dia 18 de dezembro e os clubes concordaram com a data, mas a liga espanhola não concordou com a nova data, sugerindo o dia 7 de dezembro, mas essa data também não gera consenso.

Para já o jogo foi adiado. Para quando ainda não se sabe.